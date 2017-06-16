Вынесен приговор врачу, у которой умерла 4-месячная пациентка

На днях в Жуковском районе вынесли приговор 70-летней женщине – бывшему врачу-педиатру. Как мы уже рассказывали, её судили после смерти 4-месячной девочки.
- Установлено, что на прием к врачу-педиатру обратилась местная жительница с ребёнком, - рассказали в пятницу, 16 июня, в прокуратуре Калужской области. - Более недели врач наблюдала девочку. Не желая тратить свое время, организовывать и согласовывать госпитализацию младенца, она оказала медицинские услуги ненадлежащего качества и не отвечающие требованиям безопасности для жизни ребенка. Длительное непринятие действенных мер по лечению имевшегося у ребенка опасного для жизни и здоровья заболевания привело к гибели девочки.
Решением суда пенсионерка оштрафована на 150 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.
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