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После смерти 4-месячного ребёнка педиатр пойдёт под суд

27.04.2017 16:06 6 1919 Елена Французова
После смерти 4-месячного ребёнка педиатр пойдёт под суд

На 70-летнюю пенсионерку, ранее работавшую участковым врачом-педиатром, завели уголовное дело. Её обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

С 30 ноября по 9 декабря 2015 года женщина вела наблюдение за младенцем. 9 декабря 4-месячная девочка скончалась у себя дома.

- Врач неверно оценила тяжесть состояния ребенка, бригаду скорой медицинской помощи не вызвала, не организовала транспортировку ребенка в детское отделение районной больницы, а, получив по телефону сведения об отсутствии в детском отделении мест и врача-педиатра, мер по госпитализации ребенка в другие медицинские учреждения не приняла, - сообщает в четверг, 27 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - Также врачом не в полной мере исполнен стандарт оказания медицинской помощи.

На основе собранных материалов следствие пришло к выводу, что девочке была показана госпитализация, которая позволила бы провести полное обследование и динамическое наблюдение специалистов. Это могло повысить эффективность лечения патологии и предотвратить летальный исход. При этом мать ребёнка от госпитализации не отказывалась.

Уголовное дело направлено в суд.


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Тэги: происшествие дети здравоохранение

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