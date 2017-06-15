28 подростков сбежали из детдомов

Как мы уже рассказывали, в четверг, 15 июня, в УМВД по Калужской области прошла пресс-конференция, посвященная вопросам профилактики правонарушений в молодежной среде и обеспечению безопасности детей летом.

В полиции сообщили, что для нашей области нехарактерны ситуации, когда дети теряются в лесах, как это было на днях на Урале.

- Для нас актуальны самовольные уходы воспитанников из детских домов, - рассказала начальник отделения ПДН регионального управления МВД Людмила СИМКИНА. - За 5 месяцев было 28 самовольных уходов, трое детей до сих пор не разысканы.

Зачастую, пока ребят ищут, они успевают совершить преступления. В этом году было три таких случая.