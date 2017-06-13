Пропавшая девушка нашлась

Пропавшая в конце минувшей недели 16-летняя калужанка нашлась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

- Девушка сама позвонила родителям, - прокомментировали нам 13 июня в пресс-службе УМВД по Калужской области. – С ней всё в порядке.

Где школьница находилась в течение суток и почему ушла из дома, пока не сообщается.