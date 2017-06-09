В Калуге пропала 16-летняя девушка

В четверг, 8 июня, около 19:30 ушла из дома и до сих пор не вернулась 16-летняя Екатерина ВАСИЧКИНА. Девушка проживает в Калуге на улице Максима Горького, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
|
Особые приметы - на безымянном пальце правой руки шишка.
Была одета в черные обтягивающие джинсы с разрезами на коленях, черную футболку с белым рисунком в виде чёртика, чёрный теплый кардиган с капюшоном, чёрные слипы на большой платформе (8 см) с белой подошвой, на подошве чёрная надпись.
С собой у девушки был чёрный кожаный рюкзак с металлическими шипами.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102).
|
В Калуге загорелось бывшее здание школы «Гармония» 09.06.2017 16:11
3-летний мальчик выпал из окна в Обнинске 09.06.2017 15:58
Четыре человека пострадали в столкновении «Тойоты» и «Форда» 09.06.2017 15:10
Два большегруза разбились под Малоярославцем 09.06.2017 15:05
Шесть автобусов сгорели в гараже 09.06.2017 10:30
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: