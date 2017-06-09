В Калуге пропала 16-летняя девушка

В четверг, 8 июня, около 19:30 ушла из дома и до сих пор не вернулась 16-летняя Екатерина ВАСИЧКИНА. Девушка проживает в Калуге на улице Максима Горького, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

рост 162 см,

нормальное телосложение,

карие глаза,

чёрные, длинные, прямые волосы.

Особые приметы - на безымянном пальце правой руки шишка.

Была одета в черные обтягивающие джинсы с разрезами на коленях, черную футболку с белым рисунком в виде чёртика, чёрный теплый кардиган с капюшоном, чёрные слипы на большой платформе (8 см) с белой подошвой, на подошве чёрная надпись.

С собой у девушки был чёрный кожаный рюкзак с металлическими шипами.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102).