В Калуге загорелось бывшее здание школы «Гармония»

Днём в пятницу, 9 июня, произошёл пожар в здании на Луначарского, 16, в котором до прошлого года располагалась школа «Гармония» для детей с ограниченными возможностями.

Судя по фотографиям, возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Однако в пресс-службе регионального управления МЧС нам сообщили, что причиной пожара стало «загорание мусора на открытой территории».

Напомним: школа «Гармония» прекратила учебный процесс в здании на улице Луначарского по причине того, что оно признано частично аварийным и его нельзя использовать под образовательный процесс массовой школы. В данный момент министерство образования совместно с министерством экономического развития рассматривает вопрос о проведении там ремонта. В минобре обещают, что отремонтированное строение будут использовать в образовательных целях.

Фото: Андрей МУЧКИН.