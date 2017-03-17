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Школа «Гармония» в здание на Луначарского не вернётся

17.03.2017 15:39 8 1110 Оксана КОЛОСОВА
Школа «Гармония» в здание на Луначарского не вернётся

Больше года прошло с того момента, когда школа «Гармония» для детей с ограниченными возможностями прекратила учебный процесс по адресу: Луначарского, 16, - по которому располагалась много лет. Строение бывшего училища имени императора Александра III, возведённое в XIX веке, признали аварийным.

Время от времени в городе возникают разговоры о том, что здание якобы уже выкупил некий инвестор, который собирается его снести и построить на этом месте очередной торговый центр. Однако министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ на недавней пресс-конференции опроверг эту информацию.

- В здании на Луначарского было проведено обследование. Оно является частично аварийным, - рассказал министр. – Его нельзя использовать под образовательный процесс массовой школы. Сейчас мы вместе с министерством экономического развития рассматриваем вопрос о том, чтобы после проведения надлежащего ремонта использовать это здание для других целей. Цели только образовательные. Есть несколько предложений. Пока не буду озвучивать планы. Но в скором времени там всё прояснится. Мы сейчас хотели бы, чтобы туда вложили средства инвесторы, поскольку испытываем недостаток средств.

Что касается учащихся школы «Гармония», то большинство из них ещё в начале нынешнего учебного года переехали в здание на улице Салтыкова-Щедрина, где ранее находилось училище № 16. Там сделан хороший ремонт, которым, по словам Аникеева, довольны и дети, и родители, и учителя. Часть учеников начальной школы продолжает учиться в здании на улице Платова. На Салтыкова-Щедрина они переедут в начале следующего учебного года.


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Тэги: образование александр аникеев

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