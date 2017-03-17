Школа «Гармония» в здание на Луначарского не вернётся

Больше года прошло с того момента, когда школа «Гармония» для детей с ограниченными возможностями прекратила учебный процесс по адресу: Луначарского, 16, - по которому располагалась много лет. Строение бывшего училища имени императора Александра III, возведённое в XIX веке, признали аварийным.
Время от времени в городе возникают разговоры о том, что здание якобы уже выкупил некий инвестор, который собирается его снести и построить на этом месте очередной торговый центр. Однако министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ на недавней пресс-конференции опроверг эту информацию.
- В здании на Луначарского было проведено обследование. Оно является частично аварийным, - рассказал министр. – Его нельзя использовать под образовательный процесс массовой школы. Сейчас мы вместе с министерством экономического развития рассматриваем вопрос о том, чтобы после проведения надлежащего ремонта использовать это здание для других целей. Цели только образовательные. Есть несколько предложений. Пока не буду озвучивать планы. Но в скором времени там всё прояснится. Мы сейчас хотели бы, чтобы туда вложили средства инвесторы, поскольку испытываем недостаток средств.
Что касается учащихся школы «Гармония», то большинство из них ещё в начале нынешнего учебного года переехали в здание на улице Салтыкова-Щедрина, где ранее находилось училище № 16. Там сделан хороший ремонт, которым, по словам Аникеева, довольны и дети, и родители, и учителя. Часть учеников начальной школы продолжает учиться в здании на улице Платова. На Салтыкова-Щедрина они переедут в начале следующего учебного года.
|
Лучших классных руководителей выбрали в Калуге 14.03.2017 16:20
Весну обвинили в протечке кровли в калужской школе 28.02.2017 15:06
Будущие студенты присмотрелись к вузам 21.02.2017 14:57
ЕГЭ для родителей: «Ничего страшного, но выпить потом хочется!» 16.02.2017 14:25
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: