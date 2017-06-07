Пропавшую пенсионерку нашли мёртвой

В понедельник, 5 июня, недалеко от деревни Локонское в Малоярославецком районе нашли тело 76-летней Людмилы Алпатовой, пропавшей ещё 23 мая.

- Её обнаружили сотрудники полиции рядом с лесом, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Следов насильственной смерти на теле нет. Предварительная причина случившегося – переохлаждение.