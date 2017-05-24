Пропала 76-летняя женщина

Во вторник, 23 мая, в деревне Хрустали Малоярославецкого района пропала 76-летняя Людмила АЛПАТОВА. Около 17:00 пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост 170 см

Зелёные глаза

Каштановые волосы

Была одета в белую куртку, серые или темно-синие брюки, чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.