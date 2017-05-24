Пропала 76-летняя женщина

Во вторник, 23 мая, в деревне Хрустали Малоярославецкого района пропала 76-летняя Людмила АЛПАТОВА. Около 17:00 пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Была одета в белую куртку, серые или темно-синие брюки, чёрные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.
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