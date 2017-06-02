18-летнюю девушку сбили на улице Чичерина

Вечером в четверг, 1 июня, авария произошла на перекрёстке улиц Чичерина и Билибина в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, около 19:10 76-летний водитель Chevrolet Lacceti сбил на переходе 18-летнюю девушку. Автомобилист поворачивал с улицы Билибина налево на улицу Чичерина и не пропустил пешехода.

У пострадавшей ушибы ноги.

Фото: из архива kp40.ru.