16-летняя девушка пропала в Калуге

В Калуге пропала 16-летняя школьница Анастасия Гордеева. В среду, 31 мая, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Последний раз девушку видели 22 мая. Она ушла из дома на улице Литейной в школу и не вернулась.

Приметы:

Рост 160 см.

Полное телосложение

Зелёные глаза

Чёрные волосы до плеч

На правой руке татуировка в виде надписи, на левой на запястье - небольшое сердечко синего цвета.

Была одета в синие джинсы, светлую кофту, черные тапки с белым рисунком. С собой у девушки была бежевая сумка.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.