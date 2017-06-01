16-летняя девушка пропала в Калуге

В Калуге пропала 16-летняя школьница Анастасия Гордеева. В среду, 31 мая, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Последний раз девушку видели 22 мая. Она ушла из дома на улице Литейной в школу и не вернулась.
Приметы:
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Была одета в синие джинсы, светлую кофту, черные тапки с белым рисунком. С собой у девушки была бежевая сумка.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 02.
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