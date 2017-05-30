Калугу затянуло дымом: пожары на Генерала Попова и Баррикад

Днём во вторник, 30 мая, два пожара произошло в Калуге.

На улице Генерала Попова загорелся строящийся дом. По сообщениям очевидцев, это строение возводится уже несколько лет. В последнее время там видели бомжей.

Около 15:00 ещё один пожар произошёл в районе перекрёстка улиц Воронина и Баррикад. Очевидцы сообщают о возгорании хозяйственной постройки. На этом же пятачке находится и гостевой дом. Что именно там горело, сейчас уточняется.

Комментарии ГУ МЧС по Калужской области по этим инцидентам пока не поступали.

Фото: kp40.ru, «Калуга жесть» и «Калуга».