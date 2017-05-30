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Калугу затянуло дымом: пожары на Генерала Попова и Баррикад

30.05.2017 16:43 3 3308 Дмитрий Ивьев

Днём во вторник, 30 мая, два пожара произошло в Калуге.

На улице Генерала Попова загорелся строящийся дом. По сообщениям очевидцев, это строение возводится уже несколько лет. В последнее время там видели бомжей.

Около 15:00 ещё один пожар произошёл в районе перекрёстка улиц Воронина и Баррикад. Очевидцы сообщают о возгорании хозяйственной постройки. На этом же пятачке находится и гостевой дом. Что именно там горело, сейчас уточняется.

Комментарии ГУ МЧС по Калужской области по этим инцидентам пока не поступали.

Фото: kp40.ru, «Калуга жесть» и «Калуга».


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Тэги: происшествие пожар

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