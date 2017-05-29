Смертельная авария под Калугой попала на видео

Как мы уже рассказывали, утром в субботу, 27 мая, в Калуге на Тульской трассе произошла авария, в которой погибла 62-летняя женщина.
Видео с регистратора на Youtube выложил Владимир Шуравенков.
По предварительным данным ГИБДД, в районе поворота на торговый комплекс «Метро» водитель «Киа», ехавший со стороны города, поворачивал налево, когда загорелась зелёная стрелка светофора. В этот момент в машину врезался «Тойота Ленд Крузер», ехавший со стороны Больших Козлов на «красный».
Погибшая женщина находилась на заднем сиденье «Киа». Удар пришёлся как раз в её сторону. В «Тойоте» пострадал 10-летний мальчик – у него сотрясение мозга.
|
Женщина погибла в столкновении «Тойоты» и «Киа» 29.05.2017 11:17
Подросток попал под колёса «Нексии» 29.05.2017 08:20
85-летнюю женщину сбили в Калуге 26.05.2017 14:20
Три подростка разбились на мотоцикле 26.05.2017 11:01
«Волга» перевернулась на дороге Вязьма-Калуга 26.05.2017 10:15
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: