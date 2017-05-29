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Женщина погибла в столкновении «Тойоты» и «Киа»

29.05.2017 11:17 10 1663 Дмитрий Ивьев
Женщина погибла в столкновении «Тойоты» и «Киа»

Утром в субботу, 27 мая, в Калуге на Тульской трассе произошла авария, в которой погибла 62-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, в районе поворота на торговый комплекс «Метро» водитель «Киа», ехавший со стороны города, поворачивал налево, когда загорелась зелёная стрелка светофора. В этот момент в машину врезался «Тойота Ленд Крузер», ехавший со стороны Больших Козлов на «красный».

Погибшая женщина находилась на заднем сиденье «Киа». Удар пришёлся как раз в её сторону. В «Тойоте» пострадал 10-летний мальчик – у него сотрясение мозга.

Продолжение: Смертельная авария под Калугой попала на видео.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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