На Терепце нашли труп мужчины

Во вторник, 23 мая, у дома №12 на бульваре Энтузиастов в Калуге нашли тело 59-летнего мужчины.

- Он проживал один в этом доме, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняется образ жизни погибшего и иные обстоятельства происшествия. По версии следствия, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Следователи проводят проверку.