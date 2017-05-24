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На Терепце нашли труп мужчины

24.05.2017 09:36 5 2260 Дмитрий Ивьев
На Терепце нашли труп мужчины

Во вторник, 23 мая, у дома №12 на бульваре Энтузиастов в Калуге нашли тело 59-летнего мужчины.

- Он проживал один в этом доме, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняется образ жизни погибшего и иные обстоятельства происшествия. По версии следствия, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Следователи проводят проверку.


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Тэги: происшествие

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