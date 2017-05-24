На Терепце нашли труп мужчины

Во вторник, 23 мая, у дома №12 на бульваре Энтузиастов в Калуге нашли тело 59-летнего мужчины.
- Он проживал один в этом доме, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняется образ жизни погибшего и иные обстоятельства происшествия. По версии следствия, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Следователи проводят проверку.
|
Троллейбус, «Мазда» и «Форд» столкнулись на площади Победы 24.05.2017 12:42
Мотоциклист попал в реанимацию после ночной аварии 24.05.2017 12:27
Пропала 76-летняя женщина 24.05.2017 11:19
На водителя «Пазика» завели уголовное дело за опасные перевозки 24.05.2017 10:13
Троих детей сбили за день 23.05.2017 17:02
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: