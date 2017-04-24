Потерявшийся в лесу мужчина сам вернулся домой

Как мы писали, 19 апреля, около 9 утра в деревне Марютино Медынского района ушёл из дома в лес и не вернулся 47-летний Михаил ВИНОГРАДОВ.
По информации пресс-службы УМВД по Калужской области, спустя несколько дней мужчина сам вернулся домой. Чувствует себя Михаил хорошо. Где он был всё это время, пока не сообщается.
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