Потерявшийся в лесу мужчина сам вернулся домой

Как мы писали, 19 апреля, около 9 утра в деревне Марютино Медынского района ушёл из дома в лес и не вернулся 47-летний Михаил ВИНОГРАДОВ.

По информации пресс-службы УМВД по Калужской области, спустя несколько дней мужчина сам вернулся домой. Чувствует себя Михаил хорошо. Где он был всё это время, пока не сообщается.