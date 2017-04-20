47-летний мужчина пропал в лесу

В среду, 19 апреля, около 9 утра в деревне Марютино Медынского района ушёл из дома и до сих пор не вернулся 47-летний Михаил ВИНОГРАДОВ.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга», пропавший отправился в лес.

Приметы:

Рост - 170 см;

Худощавое телосложение;

Тёмно-русые с проседью волосы;

Особые приметы: носит усы, на руке наколка с надписью «Миша».

Был одет в тёмную весеннюю куртку, темные брюки и чёрную бейсболку, с собой взял жёлтый пакет.

Мужчина дезориентирован, нуждается в медицинской помощи.

Всех, обладающих информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 102.