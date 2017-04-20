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47-летний мужчина пропал в лесу

20.04.2017 11:21 7 1636 Елена Французова

В среду, 19 апреля, около 9 утра в деревне Марютино Медынского района ушёл из дома и до сих пор не вернулся 47-летний Михаил ВИНОГРАДОВ.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга», пропавший отправился в лес.

Приметы:

  • Рост - 170 см;
  • Худощавое телосложение;
  • Тёмно-русые с проседью волосы;
  • Особые приметы: носит усы, на руке наколка с надписью «Миша».

Был одет в тёмную весеннюю куртку, темные брюки и чёрную бейсболку, с собой взял жёлтый пакет.

Мужчина дезориентирован, нуждается в медицинской помощи.

Всех, обладающих информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 02 или 102.


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Тэги: происшествие

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