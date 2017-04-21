«Сузуки» развернулся под КамАЗ

Днём в четверг, 20 апреля, на объездной дороге в Калуге недалеко от деревни Мызги столкнулись легковой автомобиль «Сузуки» и КамАЗ.

По предварительным данным ГИБДД, 44-летняя автомобилистка на «Сузуки» при развороте не пропустила грузовик.

В результате столкновения пострадала сама предполагаемая виновница. У неё сотрясение головного мозга и перелом руки.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.