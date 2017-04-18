Пропавшую женщину нашли на вокзале

Во вторник, 18 апреля, на вокзале в Обнинске сотрудники ГИБДД заметили женщину, которую сутки разыскивали родственники и полиция, сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Как мы писали, 79-летняя Галина КРИУШЕВА накануне ушла из дома.
В настоящее время пенсионерка дома, с ней всё в порядке.
|
Пешехода сбили на дороге Калуга-Медынь 18.04.2017 14:52
Пропала 79-летняя женщина 18.04.2017 10:26
В Калуге сожгли тумбу с камерами 18.04.2017 08:48
21-летний водитель «Жигулей» после аварии впал в кому 17.04.2017 16:00
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: