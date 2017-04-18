Пропавшую женщину нашли на вокзале

Во вторник, 18 апреля, на вокзале в Обнинске сотрудники ГИБДД заметили женщину, которую сутки разыскивали родственники и полиция, сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Как мы писали, 79-летняя Галина КРИУШЕВА накануне ушла из дома.

В настоящее время пенсионерка дома, с ней всё в порядке.