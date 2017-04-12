Сбитый на Карла Либкнехта дедушка отделался ушибом

Мы уже рассказывали про аварию на улице Карла Либкнехта в Калуге, произошедшую утром 11 апреля. Женщина за рулём «Фольксваген Тигуан» сбила 84-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре».
Дорожная полиция в среду сообщила о травмах, полученных пенсионером. У него ушибленная рана затылочной области.
Автомобилистка, напомним, сразу после аварии заявила, что её ослепило солнце.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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