Сбитый на Карла Либкнехта дедушка отделался ушибом

Мы уже рассказывали про аварию на улице Карла Либкнехта в Калуге, произошедшую утром 11 апреля. Женщина за рулём «Фольксваген Тигуан» сбила 84-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре».

Дорожная полиция в среду сообщила о травмах, полученных пенсионером. У него ушибленная рана затылочной области.

Автомобилистка, напомним, сразу после аварии заявила, что её ослепило солнце.

Фото: УГИБДД по Калужской области.