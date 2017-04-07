Главная > Новости > Происшествия

Байкер уронил пассажира в кювет и уехал

07.04.2017 12:24 15 1608 Дмитрий Ивьев
Байкер уронил пассажира в кювет и уехал

Неизвестный байкер уронил пассажира и скрылся с места ДТП в четверг, 6 апреля, в деревне Бобровники Боровского района.

Как предполагают инспекторы ГИБДД, водитель ехал на неустановленном пока мотоцикле без коляски.  На дороге «Боровск – Федорино – Медынь – Верея» он не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. После этого байкер с места ДТП скрылся, пассажир остался на месте аварии.

44-летний пассажир, ехавший на мотоцикле без шлема, доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и многочисленными ссадинами. Его госпитализировали в хирургию.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие дтп

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Три ВАЗа, «Мерседес» и «Рено» столкнулись на светофоре 07.04.2017 15:58

Двух пешеходов сбили на улице Кирова 07.04.2017 11:43

В Калуге водитель сбил ребёнка на «зебре» и скрылся 07.04.2017 09:56

Шквалистый ветер оставил Калугу без света, газа и воды 07.04.2017 09:25

Калужскую школу эвакуировали из-за сообщения о бомбе 06.04.2017 14:59

Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 08 апреля, 17:00
Шоу-дефиле "Очарование войлока"
Дом музыки
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 08 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная
сб 08 апреля, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
вс 09 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества

Концерты

сб 08 апреля, 19:00
Концерт группы «ПилОт». Двадцатничек
Арена КТЗ, ДК
вс 09 апреля, 19:00
Группа "Мельница". Альбом "Химера"
Арена КТЗ, ДК
сб 08 апреля, 21:00
Концерт группы "Улиткас"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 09 апреля, 17:00
Концерт Хопкинсона Смита
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Лекарство от здоровья
Время первых
Призрак в доспехах
Босс-молокосос
Новости компаний

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Я видел

Артем Летний 06 апр 2017 20:55

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02

Человеческое - Евтушенко

drughunter 01 апр 2017 22:32

Стихи забытого поэта - Одинокий город.

SynDicaTeFeed 31 мар 2017 14:35