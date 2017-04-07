Байкер уронил пассажира в кювет и уехал

Неизвестный байкер уронил пассажира и скрылся с места ДТП в четверг, 6 апреля, в деревне Бобровники Боровского района.
Как предполагают инспекторы ГИБДД, водитель ехал на неустановленном пока мотоцикле без коляски. На дороге «Боровск – Федорино – Медынь – Верея» он не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. После этого байкер с места ДТП скрылся, пассажир остался на месте аварии.
44-летний пассажир, ехавший на мотоцикле без шлема, доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и многочисленными ссадинами. Его госпитализировали в хирургию.
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