Дети погибли в огне из-за матери, растопившей печь бензином

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Думиничского района. Она обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть детей.

Напомним, что 26 января в поселке Думиничи загорелся частный дом.

- При топке женщина подлила в раскаленную печь бензин, - сообщает в четверг, 6 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - В результате огонь обжег ей лицо и волосы на голове. А также произошло возгорание в доме.

Женщина выскочила на улицу, чтобы позвать на помощь. В доме одни остались её сыновья 4 и 5 лет. Как рассказали следователи, сожитель обвиняемой попытался спасти детей. Однако потушить пожар и вынести мальчиков из дома не смог. Мужчина погиб вместе с детьми в результате отравления угарным газом.

Уголовное дело направлено в суд.

- В соответствии с законодательством на граждан возложены обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности, а также наложен запрет на применение для розжига печей бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, - напоминает СК.