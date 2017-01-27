Двое маленьких детей погибли в огне

В четверг, 26 января, в селе Думиничи в огне погибли двое детей четырёх и пяти лет, а также 43-летний мужчина.

- В доме проживали мать с двумя детьми и ее сожитель. По предварительным данным, мужчина пытался спасти детей, однако не смог выбраться из дома. Женщина выбежала на улицу, сейчас она находится в больнице, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, дети и мужчина задохнулись. В доме было очень сильное задымление, пожарные заходили в избу в противогазах.

Следователи возбудили уголовное дело - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая экспертизы, физико-химическое исследование фрагментов топлива. Дом отапливался дровами.

Фото калужского регионального управления Следственного комитета.