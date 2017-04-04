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Женщина пострадала в аварии «Ниссана» и «Рено»

04.04.2017 09:56 4 769 Дмитрий Ивьев
Женщина пострадала в аварии «Ниссана» и «Рено»

Днём в понедельник, 3 апреля, на 122 километре трассы А130 в Малоярославце произошла авария с участием «Ниссана Альмера» и «Рено SR».

По предварительным данным ГИБДД, на перекрёстке водитель «Ниссана» не уступил дорогу «Рено».

В ДТП пострадала 62-летняя женщина, управлявшая «Рено». У неё ушибы грудной клетки и носа.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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