Женщина пострадала в аварии «Ниссана» и «Рено»

Днём в понедельник, 3 апреля, на 122 километре трассы А130 в Малоярославце произошла авария с участием «Ниссана Альмера» и «Рено SR».
По предварительным данным ГИБДД, на перекрёстке водитель «Ниссана» не уступил дорогу «Рено».
В ДТП пострадала 62-летняя женщина, управлявшая «Рено». У неё ушибы грудной клетки и носа.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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