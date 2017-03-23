В Калуге разборками охранника магазина и 16-летней девушки заинтересовались следователи

В субботу, 18 марта, в одном из сетевых магазинов в Анненках охранник сцепился с 16-летней девушкой.

- Он обвинил школьницу в краже шоколадки и потребовал заплатить за неё, - сообщает в четверг, 23 марта, калужское региональное управление Следственного комитета. - Испугавшись, девушка взяла у подруги в долг 40 рублей и расплатилась за шоколадку.

При этом охранник не сообщил о происшествии родителям школьницы, а также не обратился в полицию.

Позже мама девушки написала на охранника заявление, обвинив в противоправных действиях.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи не увидели, чтобы школьница крала шоколадку. Проводится проверка.