В Малоярославце сожгли «Тойоту»

Во вторник, 21 марта, около 20:00 в Малоярославце на улице Гоголя загорелся автомобиль Toyota. Об этом спасателям сообщил очевидец.
Огнеборцы в 20:15 потушили автомобиль. Однако пламя успело уничтожить все сгораемые конструкции машины.
Предварительная причина пожара – поджог, сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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