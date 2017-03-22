В Малоярославце сожгли «Тойоту»

Во вторник, 21 марта, около 20:00 в Малоярославце на улице Гоголя загорелся автомобиль Toyota. Об этом спасателям сообщил очевидец.

Огнеборцы в 20:15 потушили автомобиль. Однако пламя успело уничтожить все сгораемые конструкции машины.

Предварительная причина пожара – поджог, сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.