4-летний малыш поджег кроватку, пострадал его годовалый брат

В пятницу, 17 марта, в деревне Кривское Боровского района произошёл пожар в квартире.
По предварительным данным, это случилось, когда молодые родители выпивали. А двое их малышей, старшему из которых едва исполнилось четыре года, играли у себя в комнате со спичками. В итоге загорелась детская кроватка, рассказал obninsk.name начальник службы пожаротушения ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО.
Как нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара сгорел матрас и пострадал линолеум. А полуторагодовалый малыш получил ожог левой руки.
По данному факту полиция проводит проверку.
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