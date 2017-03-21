4-летний малыш поджег кроватку, пострадал его годовалый брат

В пятницу, 17 марта, в деревне Кривское Боровского района произошёл пожар в квартире.

По предварительным данным, это случилось, когда молодые родители выпивали. А двое их малышей, старшему из которых едва исполнилось четыре года, играли у себя в комнате со спичками. В итоге загорелась детская кроватка, рассказал obninsk.name начальник службы пожаротушения ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара сгорел матрас и пострадал линолеум. А полуторагодовалый малыш получил ожог левой руки.

По данному факту полиция проводит проверку.