«Хендай» влетел в столб на Тарутинской

В ночь на вторник, 14 марта, на улице Тарутинской в Калуге не справился с управлением и врезался в столб 32-летний водитель «Хендай Солярис».
По информации УГИБДД по Калужской области, ДТП произошло около часа ночи. Авто двигалось со стороны окружной дороги.
Пострадавший водитель попал в БСМП с переломом костей таза и переломом плечевой кости.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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