«Хендай» влетел в столб на Тарутинской

В ночь на вторник, 14 марта, на улице Тарутинской в Калуге не справился с управлением и врезался в столб 32-летний водитель «Хендай Солярис».

По информации УГИБДД по Калужской области, ДТП произошло около часа ночи. Авто двигалось со стороны окружной дороги.

Пострадавший водитель попал в БСМП с переломом костей таза и переломом плечевой кости.

Фото: УГИБДД по Калужской области.