Появилось ещё одно видео со столкновением мотоциклиста и «Гранты»

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 11 марта, на перекрёстке улиц Кирова и Ленина в Калуге произошла авария с участием мотоцикла «Сузуки» и «Лады Гранта».

Мотоциклист двигался по улице Кирова со стороны площади Победы. Легковушка с Кирова поворачивала налево на Ленина. В воскресенье видео с регистратора выложили в группе «Калуга жесть», а в понедельник появилась запись с камеры системы «Безопасный город». Судя по этим кадрам, пассажир мотоцикла после столкновения перелетел через легковушку.

По данным УГИБДД по Калужской области, в ДТП никто не пострадал.