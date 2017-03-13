Появилось ещё одно видео со столкновением мотоциклиста и «Гранты»

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 11 марта, на перекрёстке улиц Кирова и Ленина в Калуге произошла авария с участием мотоцикла «Сузуки» и «Лады Гранта».
Мотоциклист двигался по улице Кирова со стороны площади Победы. Легковушка с Кирова поворачивала налево на Ленина. В воскресенье видео с регистратора выложили в группе «Калуга жесть», а в понедельник появилась запись с камеры системы «Безопасный город». Судя по этим кадрам, пассажир мотоцикла после столкновения перелетел через легковушку.
По данным УГИБДД по Калужской области, в ДТП никто не пострадал.
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