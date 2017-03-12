Мотоциклист разбился на улице Кирова

Вечером в субботу, 11 марта, на перекрёстке улиц Кирова и Ленина в Калуге произошла авария с участием мотоцикла «Сузуки» и «Лады Гранта».
Мотоциклист двигался по улице Кирова со стороны площади Победы. Легковушка с Кирова поворачивала налево на Ленина. Видео с регистратора выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Информация о нём уточняется.
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