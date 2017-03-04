Семья с двумя младенцами отравилась угарным газом

В пятницу, 3 марта, на улице Моторной в Калуге семья отравилась угарным газом. В больницу попали два одномесячных ребёнка, их мать и бабушка.

- Взрослые почувствовали недомогание и вместе с детьми обратились за медицинской помощью, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительной версии, вентиляционный канал и само оборудование в норме, причиной поступления угарного газа в квартиру могли стать повреждения гофрированной трубы вытяжки газовой колонки.

Сейчас следователи проводят проверку по данному инциденту. Пострадавшие находятся под присмотром врачей.

Фото: СК.