Семья с двумя младенцами отравилась угарным газом

В пятницу, 3 марта, на улице Моторной в Калуге семья отравилась угарным газом. В больницу попали два одномесячных ребёнка, их мать и бабушка.
- Взрослые почувствовали недомогание и вместе с детьми обратились за медицинской помощью, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительной версии, вентиляционный канал и само оборудование в норме, причиной поступления угарного газа в квартиру могли стать повреждения гофрированной трубы вытяжки газовой колонки.
Сейчас следователи проводят проверку по данному инциденту. Пострадавшие находятся под присмотром врачей.
Фото: СК.
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