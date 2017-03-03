27-летнего мужчину сбили в Калуге на «зебре»

Вечером в четверг, 2 марта, авария произошла на перекрёстке улиц Огарева и Герцена в Калуге.
По предварительным данным ГИБДД, около 21:10 20-летняя девушка за рулём «Лады Приора» ехала по улице Герцена и сбила 27-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по «зебре».
Пострадавший попал в больницу с переломом носа.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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