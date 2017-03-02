В разорванной «Оке» погиб 67-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, днём в среду, 1 марта, на 131 километре Киевской трассы «Ока» столкнулась с «Маздой». В ДТП погиб 67-летний мужчина, сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным дорожной полиции, водитель «Оки» ехал со стороны Калуги по левой полосе, поворачивал налево на регулируемом перекрёстке и не пропустил встречную иномарку.
Фото группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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