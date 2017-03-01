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«Оку» разорвало в лобовой аварии на Киевской трассе

01.03.2017 17:05 6 1148 Елена Французова

В среду, 1 марта, около 14:00 на 131 километре Киевской трассы произошло лобовое столкновение автомобилей «Ока» и Mazda.

- По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Оки», от полученных травм он скончался на месте, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

Подробности ДТП сейчас выясняются, на месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: «Калуга Жесть» и «Калуга за рулём».


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Тэги: дтп происшествие

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