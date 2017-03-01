«Оку» разорвало в лобовой аварии на Киевской трассе

В среду, 1 марта, около 14:00 на 131 километре Киевской трассы произошло лобовое столкновение автомобилей «Ока» и Mazda.

- По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Оки», от полученных травм он скончался на месте, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

Подробности ДТП сейчас выясняются, на месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: «Калуга Жесть» и «Калуга за рулём».