«Оку» разорвало в лобовой аварии на Киевской трассе

В среду, 1 марта, около 14:00 на 131 километре Киевской трассы произошло лобовое столкновение автомобилей «Ока» и Mazda.
- По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Оки», от полученных травм он скончался на месте, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.
Подробности ДТП сейчас выясняются, на месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: «Калуга Жесть» и «Калуга за рулём».
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