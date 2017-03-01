В Калуге на улице Московской провалилась машина

Во вторник, 28 февраля, в Калуге около 17:00 на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Московской в яму провалился автомобиль Chery.

- На дороге образовался провал размером около 1,5 метра, - сообщили нам в УГИБДД по Калуге. – Он появился после проведения дорожных работ.

В социальных сетях автомобилисты сообщают, что грунт в этом месте вымывает регулярно, потому что под землёй течёт ручей, который когда-то засыпали.

На этом же перекрёстке, напомним, в конце февраля прорвало канализацию.

Фото: УГИБДД по Калуге.