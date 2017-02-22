Сбитая на улице Ленина женщина попала в реанимацию

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 21 февраля, на улице Ленина в Калуге у дома №27 женщину сбили на «зебре». Управление ГИБДД по Калужской области уточнило данные по этой аварии.
По предварительной информации дорожной полиции, водитель «Дэу Нексия» ехал со стороны Карла Либкнехта в сторону улицы Билибина и не затормозил перед переходом.
Пострадавшей 80 лет. С места аварии её увезли в реанимацию с переломами ноги и ребёр.
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