Сбитая на улице Ленина женщина попала в реанимацию

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 21 февраля, на улице Ленина в Калуге у дома №27 женщину сбили на «зебре». Управление ГИБДД по Калужской области уточнило данные по этой аварии.

По предварительной информации дорожной полиции, водитель «Дэу Нексия» ехал со стороны Карла Либкнехта в сторону улицы Билибина и не затормозил перед переходом.

Пострадавшей 80 лет. С места аварии её увезли в реанимацию с переломами ноги и ребёр.