В Калуге на «зебре» сбили женщину

Во вторник, 21 февраля, около 9 утра в Калуге в районе дома № 27 на улице Ленина произошло ДТП.

- По предварительной информации, 34-летний водитель Daewoo Nexia ехал в сторону вокзала Калуга-1, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге. - Двигаясь в правом ряду, он не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, в то время как машина, двигавшаяся в левом ряду в попутном направлении, остановилась.

В результате легковушка сбила женщину. Фото с места происшествия появились в «ВКонтакте».

Пострадавшую доставили в БСМП. Информация об её состоянии сейчас уточняется.