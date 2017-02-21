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В Калуге на «зебре» сбили женщину

21.02.2017 11:16 25 2716 Дмитрий Ивьев

Во вторник, 21 февраля, около 9 утра в Калуге в районе дома № 27 на улице Ленина произошло ДТП.

- По предварительной информации, 34-летний водитель Daewoo Nexia ехал в сторону вокзала Калуга-1, - рассказали нам в УГИБДД по Калуге. - Двигаясь в правом ряду, он не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, в то время как машина, двигавшаяся в левом ряду в попутном направлении, остановилась.

В результате легковушка сбила женщину. Фото с места происшествия появились в «ВКонтакте».

Пострадавшую доставили в БСМП. Информация об её состоянии сейчас уточняется.


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Тэги: происшествие

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