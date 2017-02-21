Троллейбус столкнулся с мусоровозом в Калуге

Около 11:15 во вторник, 21 февраля, на Синих мостах в Калуге троллейбус столкнулся с мусоровозом. Оба водителя ехали по Глаголева в сторону Тарутинской.

Около часа движение на этом участке было серьезно затруднено. После этого участники ДТП разъехались.

Ранее во вторник, напомним, примерно в этом же месте столкнулись легковушка и фургон.

Фото: «Калуга за рулём».