Троллейбус столкнулся с мусоровозом в Калуге

Около 11:15 во вторник, 21 февраля, на Синих мостах в Калуге троллейбус столкнулся с мусоровозом. Оба водителя ехали по Глаголева в сторону Тарутинской.
Около часа движение на этом участке было серьезно затруднено. После этого участники ДТП разъехались.
Ранее во вторник, напомним, примерно в этом же месте столкнулись легковушка и фургон.
Фото: «Калуга за рулём».
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