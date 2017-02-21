Авария парализовала Синие мосты

Утром во вторник, 21 февраля, на Синих мостах в Калуге произошла очередная авария.

Легковой автомобиль одной из служб такси столкнулся с фургоном. Судя по расположению машин после столкновения, таксист с Путейской поворачивал налево на Тарутинскую, а водитель грузового авто ехал ему навстречу. Фото выложили в группе «Калуга жесть».

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Скриншоты с камер видеонаблюдения.

Больше часа движение на этом участке было серьезно затруднено. Разбитые машины убрали с проезжей части около 9:35.