Пешехода насмерть сбили в Калуге

Около 18:35 в среду, 15 февраля, на Степном проезде в Калуге под колёсами Peugeot 4007 погиб 55-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, 26-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Тарутинской. Пешеход в этот момент пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Фото: УГИБДД по Калужской области.