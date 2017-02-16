Пешехода насмерть сбили в Калуге

Около 18:35 в среду, 15 февраля, на Степном проезде в Калуге под колёсами Peugeot 4007 погиб 55-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, 26-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Тарутинской. Пешеход в этот момент пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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