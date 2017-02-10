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Обнинские инспекторы ДПС получили взятку в 100 тысяч

10.02.2017 15:54 4 1274 Алёна Павлова
Обнинские инспекторы ДПС получили взятку в 100 тысяч

Двух обнинских инспекторов ДПС подозревают в получении взятки в 100 тысяч рублей.

- По версии следствия, сотрудники остановили водителя, лишенного права управления транспортным средством, и получили от него взятку за непривлечение водителя к административной ответственности, - сообщила в пятницу, 10 февраля, пресс-служба калужского регионального управления следственного комитета.

- Передача денег проходила под контролем оперативников, - добавляет пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ по статье «получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору».


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Тэги: происшествие

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