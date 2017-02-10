Обнинские инспекторы ДПС получили взятку в 100 тысяч

Двух обнинских инспекторов ДПС подозревают в получении взятки в 100 тысяч рублей.
- По версии следствия, сотрудники остановили водителя, лишенного права управления транспортным средством, и получили от него взятку за непривлечение водителя к административной ответственности, - сообщила в пятницу, 10 февраля, пресс-служба калужского регионального управления следственного комитета.
- Передача денег проходила под контролем оперативников, - добавляет пресс-служба регионального УМВД.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ по статье «получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору».
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