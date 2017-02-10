Экстренные службы полдня искали обнинца, забывшего закрыть окно в квартире

Полдня разыскивали жильцов, забывших закрыть окно в одной из квартир по проспекту Ленина в Обнинске. Как сообщает портал obninsk.name, сначала забывчивого обнинца искали только работники аварийно-диспетчерской службы, а затем к ним подключились сотрудники МЧС и полицейские. Найти рассеянного было необходимо, поскольку стоял сильный мороз, и батареи могли лопнуть от холода
- Нам стоило больших усилий связаться с хозяевами, – признался директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в структуру которого входит аварийно-диспетчерская служба.
Как он рассказал, жильца, забывшего закрыть окно, удалось найти через одного из соседей. Расположенная под окном батарея разморозиться не успела.
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