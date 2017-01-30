В субботней аварии под Козельском пострадали шестеро

В понедельник, 30 января, полицейские уточнили обстоятельства субботней аварии под Козельском, в которой погибла молодая пара.

По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2114 пошел на обгон на подъёме в горку в месте, где установлен знак, запрещающий обгон. На вершине подъёма автолюбитель не справился с управлением и протаранил ехавшую навстречу LADA Granta.

Ехавшая в ВАЗе молодая женщина скончалась на месте ДТП, мужчину доставили в центральную районную больницу но спасти не смогли. Травмы получили двое маленьких детей 2 и 5 лет, которые ехали в ВАЗ-2114, пассажирка этого же автомобиля, пассажирка LADA Granta и оба водителя.