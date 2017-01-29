Молодая семья погибла в аварии

Днём в субботу, 28 января, на дороге между Козельском и Сосенским в Калужской области столкнулись три автомобиля – ВАЗ 2114, «Лада Гранта» и «Рено».
По предварительным данным, водитель «Лады» 14-й модели пошёл на обгон, машину занесло, и она столкнулась с двумя другими легковушками.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы пишут, что в ВАЗ 2114 находилось шесть человек – двое мужчин, двое женщин и двое детей. Молодая пара погибла на месте. Их родственники сообщают, что у семьи остался маленький сын – он в этот момент гостил на родине отца в Пермском крае.
Фото выложили в группе «Калуга за рулём».
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