«Тойота» смяла «Шевроле» на дороге Калуга-Вязьма

В пятницу, 13 января, на дороге Калуга-Вязьма в районе деревни Павлищев Бор столкнулись Chevrolet Lanos и Toyota RAV4.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Шевроле» на большой скорости не справился с управлением, вылетел на встречку, где в него врезался внедорожник «Тойота».
В ДТП пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира «Тойоты». После оказания помощи одну пассажирку внедорожника госпитализировали, остальных пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
Фото: УГИБДД по Калужской области и группы «Калуга жесть».
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