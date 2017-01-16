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«Тойота» смяла «Шевроле» на дороге Калуга-Вязьма

16.01.2017 15:29 1 Алёна Павлова

В пятницу, 13 января, на дороге Калуга-Вязьма в районе деревни Павлищев Бор столкнулись Chevrolet Lanos и Toyota RAV4.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Шевроле» на большой скорости не справился с управлением, вылетел на встречку, где в него врезался внедорожник «Тойота».

В ДТП пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира «Тойоты». После оказания помощи одну пассажирку внедорожника госпитализировали, остальных пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Фото: УГИБДД по Калужской области и группы «Калуга жесть».


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Тэги: происшествие дтп

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