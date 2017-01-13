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ВАЗ протаранил «Тойоту» на Киевской трассе

13.01.2017 11:28 5 Алёна Павлова

В четверг, 12 января, около 22:40 на 222 километре Киевской трассы лоб в лоб столкнулись ВАЗ 211440 и Toyota Camry.

По предварительным данным ГИБДД, 59-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречку, где и врезался в иномарку. Судя по фотографиям с места ЧП, на дороге в момент аварии могла быть гололедица.

В результате столкновения, водителя отечественной легковушки увезли в реанимацию с сотрясением головного мозга и переломами. В ДТП пострадали также водитель и пассажир «Тойоты», их после осмотра отпустили домой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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