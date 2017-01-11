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Хулиганы сдули Деда Мороза

11.01.2017 14:29 25 Дмитрий Ивьев

Хулиганы сдули фигуру Деда Мороза, установленную к праздникам на пересечении проспекта Маркса, улицы Гагарина и улицы Королёва в Обнинске. Во вторник, 10 января, об этом сообщила администрация наукограда.

- К сожалению, у некоторых жителей города элементы новогоднего украшения вызывают не праздничное настроение, а желание нанести урон, - говорят чиновники. - В социальных сетях вандалы «гордятся» тем, что им удалось сдуть пневмофигуру. Неуважение к чужому труду – один из признаков безнравственности и отсутствия воспитания. Для того чтобы гордиться Обнинском, стремиться сделать его лучше и краше - и жителям, и их детям необходимо бережно относиться к результатам труда на благо родного города.

Свидетелей подобного вандализма просят обращаться в полицию.


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Тэги: происшествие праздник новый год

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