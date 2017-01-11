День «Лансеров»: в трёх авариях пострадали пять человек

Водители автомобилей Mitsubishi Lancer стали вероятными виновниками всех трёх ДТП с пострадавшими людьми, которые произошли во вторник, 10 января, на дорогах Калужской области.

По предварительным данным ГИБДД, в деревне Алешково водитель «Лансера» выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2111. Пострадали три человека: пассажирка «Мицубиси» и два пассажира «Лады».

В Обнинске на перекрёстке улиц Курчатова и Королёва столкнулись Mitsubishi Lancer и Kia Sportage. По предварительным данным, дорогу не уступила женщина за рулём «Мицубиси». В результате пострадала сама автомобилистка. С травмой шеи она попала в больницу.

В Калуге, как мы уже писали, водитель «Лансера» сбил пешехода на Грабцевском шоссе. Инспекторы ГИБДД 11 января уточнили состояние пострадавшего — он получил ушиб темени, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Фото: УГИБДД по Калужской области.