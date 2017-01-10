Пенсионер сбил пешехода на интеллектуальном переходе

Днём во вторник, 10 января, 34-летнего мужчину сбили на интеллектуальном пешеходном переходе на Грабцевском шоссе в Калуге в районе МРЭО ГИБДД.

По предварительным данным, 67-летний мужчина на «Мицубиси» ехал в левом ряду и не успел остановиться, чтобы пропустить пересекавшего дорогу мужчину.

Пешеход с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга попал в областную больницу.

Отметим, что этот переход оснащен предупреждающим светофором и специальной подсветкой для перехода в темное время суток.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.