Пенсионер сбил пешехода на интеллектуальном переходе

Днём во вторник, 10 января, 34-летнего мужчину сбили на интеллектуальном пешеходном переходе на Грабцевском шоссе в Калуге в районе МРЭО ГИБДД.
По предварительным данным, 67-летний мужчина на «Мицубиси» ехал в левом ряду и не успел остановиться, чтобы пропустить пересекавшего дорогу мужчину.
Пешеход с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга попал в областную больницу.
Отметим, что этот переход оснащен предупреждающим светофором и специальной подсветкой для перехода в темное время суток.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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