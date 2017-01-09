«Шевроле» врезался в КамАЗ на новой развязке

Днём в субботу, 7 января, авария произошла на новой развязке на 16 километре дороги Калуга – Медынь.

По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель «Шевроле Ланос» не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» КамАЗ. Автомобили двигались в сторону Медыни.

Водителю легковушки врачи оказали помощь на месте, у него ушиб кисти.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.